НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
CT newsCT news
Губерниев раскритиковал «Уфу» из-за ситуации с коронавирусом
Metaratings
  • Metaratings
  • Новый Век
  • Bookmaker-ratings.ru
  • RT на русском
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
Обе команде ушли на карантин, чтобы предотвратить распространение вируса.В источнике
Подробнее о событии
alt

Губерниев раскритиковал «Уфу» из-за ситуации с коронавирусом

CT news 07:52
alt

Губерниев раскритиковал «Уфу» за участие в матче РПЛ, несмотря на подозрения на COVID-19 в команде

RT на русском 02:12
alt

Дмитрий Губерниев — о коронавирусе в «Уфе»: Клуб вышел из состава РФ?

Bookmaker-ratings.ru 01:33
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости