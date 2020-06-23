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Газета.RuГазета.Ru
Губерниев раскритиковал «Уфу» из-за ситуации с коронавирусом
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление "Уфы" по поводу "единичного случая возможного инфицирования коронавирусом" в башкирском клубе.В источнике
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Губерниев раскритиковал «Уфу» из-за ситуации с коронавирусом

Газета.Ru 18:36
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Губерниев – о заявлении «Уфы»: «А что думают по данному поводу руководство Башкортостана и федеральные органы власти»

Евро-футбол.ру 18:32
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Губерниев: «Уфа» существует на территории Российской Федерации? Или клуб вышел из РФ?

Чемпионат 17:58
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