Дзюба чувствует в себе силу, он хороший футболист, но в последнее время, кажется, не держит удар. Спор Геничу проиграл, условие не выполнил, теперь еще на тренера обиделся. Надо просто в футбол ему лучше играть, вот и все.

Спорт-Экспресс вчера в 08:07