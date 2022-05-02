Губерниев заявил, что Дзюба в последнее время не держит удар
С чего всё началось
Губерниев отреагировал на комментарий Дзюбы об игровом времени в матче с «Локомотивом»
Дзюба чувствует в себе силу, он хороший футболист, но в последнее время, кажется, не держит удар. Спор Геничу проиграл, условие не выполнил, теперь еще на тренера обиделся. Надо просто в футбол ему лучше играть, вот и все.
Спорт-Экспрессвчера в 08:07
Губерниев: Дзюба не держит удар. Он может обижаться на кого угодно, но надо просто лучше играть в футбол
Футбол Россиивчера в 09:36
Губерниев отреагировал на комментарий Дзюбы об игровом времени в матче с «Локомотивом»
Спорт-Экспрессвчера в 08:07