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Губерниев заявил, что Дзюба в последнее время не держит удар

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на жалобы нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на недостаток игрового времени.
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В нынешнем сезоне Дзюба провел 36 матчей за "Зенит" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
Футбол России
Причину же отказа от выполнения условий спора с Геничем и обиду на Сергея Семака Губерниев нашёл в том, что Иван Сергеев стал вытеснять из состава Дзюбу, поэтому обижаться Артём должен, по мнению комментатора, только на самого себя.
Евро-футбол.ру
В комментариях к посту Артема Дзюбы в социальных сетях болельщица «Зенита» заявила о несправедливом количестве игрового времени, которое нападающий провел в матче против «Локомотива».
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С чего всё началось
Губерниев отреагировал на комментарий Дзюбы об игровом времени в матче с «Локомотивом»
Дзюба чувствует в себе силу, он хороший футболист, но в последнее время, кажется, не держит удар. Спор Геничу проиграл, условие не выполнил, теперь еще на тренера обиделся. Надо просто в футбол ему лучше играть, вот и все.
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