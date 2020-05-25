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Губочан в эфире «Матч ТВ» поздравил «Зенит» с днем рождения
Sportbox.RU
  • Piter.tv7:01
Бывший защитник «Зенита» Томаш Губочан в эфире телеканала «Матч ТВ» поздравил петербургский клуб с 95-летием.В источнике
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Данни: благодарен судьбе, что был частью великого клуба «Зенит»

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«Ты у нас один, как рыбак у проруби с маленькой удочкой». Звезды поздравили «Зенит» с 95-летием

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