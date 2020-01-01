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Гуйрасси может перейти в «Арсенал»
Евро-футбол.ру
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  • Чемпионат
Форвард "Амьена" Сехру Гуйрасси может продолжить карьеру в Англии. К 24-летнему французу проявляет интерес "Арсенал".В источнике
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Гуйрасси может перейти в «Арсенал»

Soccer.ru 17:31 
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Самые дорогие российские игроки 2010 года. Аршавин стоил больше, чем сегодняшние звёзды!

Чемпионат 04:00
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Стогниенко – о спаде Аршавина в «Арсенале»: «Мне кажется, вопрос мотивации»

Евро-футбол.ру 15 мая в 16:49
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