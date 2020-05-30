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«Ростов» может сделать предложение «Спартаку» по Гулиеву
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"Ростов" рассматривает возможность возвращения полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева.В источнике
Подробнее о событии
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Гулиев может вернуться в «Ростов»

Metaratings 13:34
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«Ростов» может вернуть Гулиева («Чемпионат»)

Sports.ru 12:31
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СМИ: В «Ростове» задумались над возвращением Гулиева

Матч ТВ 12:07
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