Гулиев получит шанс проявить себя в «Спартаке» на летних сборах
Футболист Аяз Гулиев получит шанс проявить себя в московском "Спартаке" на летних сборах, передает "Чемпионат.com". Отмечается, что красно-белые сейчас не собираются расторгать контракт с игроком.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер команды Доменико Тедеско не видит игрока в основном составе, однако между сезонами у красно-белых запланирован тренировочный сбор. По его результатам и станет понятно будущее Гулиева в «Спартаке». 23-летний Гулиев является воспитанником «Спартака».