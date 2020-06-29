Главный тренер команды Доменико Тедеско не видит игрока в основном составе, однако между сезонами у красно-белых запланирован тренировочный сбор. По его результатам и станет понятно будущее Гулиева в «Спартаке». 23-летний Гулиев является воспитанником «Спартака».