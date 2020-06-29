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Гулиев получит шанс проявить себя в «Спартаке» на летних сборах
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Футболист Аяз Гулиев получит шанс проявить себя в московском "Спартаке" на летних сборах, передает "Чемпионат.com". Отмечается, что красно-белые сейчас не собираются расторгать контракт с игроком.В источнике
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С чего всё начиналось
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Аяз Гулиев получит ещё один шанс в «Спартаке» на летних сборах

Главный тренер команды Доменико Тедеско не видит игрока в основном составе, однако между сезонами у красно-белых запланирован тренировочный сбор. По его результатам и станет понятно будущее Гулиева в «Спартаке». 23-летний Гулиев является воспитанником «Спартака».
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Аяз Гулиев получит ещё один шанс в «Спартаке»

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Стали известны подробности будущего Гулиева в «Спартаке»

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