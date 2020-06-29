Гулиев получит шанс проявить себя в «Спартаке» на летних сборах
Провинившемуся полузащитнику "Спартака" Аязу Гулиеву, вероятнее всего, дадут шанс остаться в клубе. Красно-белые планируют окончательно определиться с будущим 23-летнего футболиста по окончании сезона. Пока главный тренер москвичей Доменико Тедеско не видит его в своей команде.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер команды Доменико Тедеско не видит игрока в основном составе, однако между сезонами у красно-белых запланирован тренировочный сбор. По его результатам и станет понятно будущее Гулиева в «Спартаке». 23-летний Гулиев является воспитанником «Спартака».