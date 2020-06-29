Гулиев получит шанс проявить себя в «Спартаке» на летних сборах

Матч ТВ 13

























Провинившемуся полузащитнику "Спартака" Аязу Гулиеву, вероятнее всего, дадут шанс остаться в клубе. Красно-белые планируют окончательно определиться с будущим 23-летнего футболиста по окончании сезона. Пока главный тренер москвичей Доменико Тедеско не видит его в своей команде. В источнике