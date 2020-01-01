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MetaratingsMetaratings
Гулиев зимой хотел уйти из «Спартака», Тедеско уговорил его остаться
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По информации Metaratings.ru, полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев минувшей зимой планировал уйти из родного клуба.В источнике
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Подробнее о событии
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Источник: Цорн и Тедеско врали Гулиеву, что рассчитывают на него

ProstoProSport 00:45 
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«Metaratings: Гулиев хотел зимой уйти из» Спартака», Тедеско уговорил его остаться

Бомбардир.ру вчера в 12:26
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Гулиев зимой хотел уйти из «Спартака», Тедеско уговорил его остаться

Metaratings вчера в 11:51
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