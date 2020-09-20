Гунько будет уволен с поста главного тренера «Химок»
В последнем матче «Химки» уступили на выезде футбольному клубу «Краснодар» со счётом 2:7, после чего так и остались на предпоследнем месте. Под руководством Дмитрия Гунько «жёлто-чёрные» не сумели одержать ни одной победы и лишь дважды сыграли вничью.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер подмосковных "Химок" Дмитрий Гунько покинет свой пост, руководство футбольного клуба будет искать более опытного специалиста, заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.