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Гунько будет уволен с поста главного тренера «Химок»
Спорт-Экспресс
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В последнем матче «Химки» уступили на выезде футбольному клубу «Краснодар» со счётом 2:7, после чего так и остались на предпоследнем месте. Под руководством Дмитрия Гунько «жёлто-чёрные» не сумели одержать ни одной победы и лишь дважды сыграли вничью.В источнике
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С чего всё начиналось
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Гунько покинет «Химки»

Главный тренер подмосковных "Химок" Дмитрий Гунько покинет свой пост, руководство футбольного клуба будет искать более опытного специалиста, заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости вчера в 11:39
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«Локо» победил впервые за месяц, Гунько уволят из «Химок». Главное к утру

Чемпионат 01:30
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Гунько будет уволен из «Химок»

Sport.ru вчера в 15:00
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«Вы сами поставили летом специалиста в „Химки“, а теперь заявляете, что вам нужен опытный». Калиниченко – о слухах об увольнении Гунько

Матч ТВ вчера в 14:59
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