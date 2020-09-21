НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеНовым главным тренером «Химок» станет Игорь ЧеревченкоМинистр спорта Московской области раскритиковал состав «Химок»ФК «Химки» объявит о назначении нового главного тренера 21 сентября«Химки» не хотят приглашать Сёмина и БердыеваТренерский штаб «Химок» может быть уволен в понедельникГлавноеФК «Химки» объявил об увольнении ГунькоСуарес достиг договоренности с мадридским «Атлетико»«Урал» отреагировал на спорный гол Дзюбы в матче РПЛ«Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» в чемпионате России по футболу«Тампа» проиграла «Далласу» в первом матче финала Кубка СтэнлиRT на русскомФК «Химки» объявил об увольнении ГунькоSportbox.RU22Sportbox.RUSoccernews.ruСпорт-ЭкспрессРБК спортРоссийская газетаBookmaker-ratings.ruODDS.ruLiveResult.RuSoccer.ruГазета.RuMetaratingsСпорт день за днемCT newsPravda.RuRT на русскомТульский футболThe Moscow PostФутбол РоссииЧемпионатiReactorЕвро-футбол.руNewInformФК «Химки» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Дмитрием Гунько. Как сообщил официальный сайт клуба, контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.В источнике Комментировать26Подробнее о событии «Химки» подтвердили отставку главного тренера Гунько и спортивного директора ЕгороваSport24.ru 10:36 «Химки» объявили о прекращении сотрудничества с ГунькоСпорт-Экспресс 10:29«Химки» объявили об уходе ГунькоSportbox.RU 10:29рекламаЕщё по темеНовым главным тренером «Химок» станет Игорь ЧеревченкоМинистр спорта Московской области раскритиковал состав «Химок»ФК «Химки» объявит о назначении нового главного тренера 21 сентября«Химки» не хотят приглашать Сёмина и БердыеваТренерский штаб «Химок» может быть уволен в понедельникГлавноеФК «Химки» объявил об увольнении ГунькоСуарес достиг договоренности с мадридским «Атлетико»«Урал» отреагировал на спорный гол Дзюбы в матче РПЛ«Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» в чемпионате России по футболу«Тампа» проиграла «Далласу» в первом матче финала Кубка СтэнлиНовости