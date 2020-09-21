ФК «Химки» объявил об увольнении Гунько

ФК «Химки» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Дмитрием Гунько. Как сообщил официальный сайт клуба, контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.