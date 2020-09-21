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ФК «Химки» объявил об увольнении Гунько
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ФК «Химки» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Дмитрием Гунько. Как сообщил официальный сайт клуба, контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.В источнике
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Подробнее о событии
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«Химки» подтвердили отставку главного тренера Гунько и спортивного директора Егорова

Sport24.ru 10:36 
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«Химки» объявили о прекращении сотрудничества с Гунько

Спорт-Экспресс 10:29
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«Химки» объявили об уходе Гунько

Sportbox.RU 10:29
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