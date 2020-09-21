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Гунько объявил об уходе с поста главного тренера ФК «Химки»
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Дмитрий Гунько покинул пост главного тренера подмосковного футбольного клуба "Химки". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.В источнике
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Подробнее о событии
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Гунько удалил свой пост об уходе из «Химок»

Sport24.ru 06:13 
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Гунько удалил пост, в котором сообщил об уходе из «Химок»

Футбол России 06:20
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Гунько попрощался с болельщиками, а потом удалил пост. Что вообще происходит в «Химках»?

Чемпионат 06:15
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