Гвардиола: «Думаю, мы хорошо готовы к матчу с „Реалом“»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы над "Лестером" поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Реалом" в Лиге чемпионов. В источнике