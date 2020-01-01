Гвардиола: «Думаю, в следующем сезоне мы вновь добьемся успеха»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что «Ливерпулю», близкому к завоеванию титула чемпиона Англии, будет непросто повторить успех в сезоне-2020/21.