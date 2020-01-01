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Гвардиола: «Думаю, в следующем сезоне мы вновь добьемся успеха»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что «Ливерпулю», близкому к завоеванию титула чемпиона Англии, будет непросто повторить успех в сезоне-2020/21.В источнике
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