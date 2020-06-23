НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Манчестер Сити» разгромил «Бернли»Гвардиола: Серхио Агуэро получил травму коленаГвардиола заявил, что «Ман Сити» не будет искать замену СанеПеп Гвардиола: «За путевку в ЛЧ борются 6-7 команд. Это как еще один трофей»ГлавноеОвчинников временно сменит Ганчаренко в ЦСКААлександр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса БлэйдсаВ «Краснодаре» объяснили, почему согласились перенести матч с «Динамо»«Манчестер Сити» разгромил «Бернли»Тарасенко вернулся к тренировкам на льду с «Сент-Луисом»Soccer.ruГвардиола: «Думаю, в следующем сезоне мы вновь добьемся успеха»Sports.ru3Sports.ruГазета.RuЕвро-футбол.руГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что «Ливерпулю», близкому к завоеванию титула чемпиона Англии, будет непросто повторить успех в сезоне-2020/21.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Гвардиола: «Сити» близок к тому, чтобы сыграть в ЛЧ в следующем сезонеГазета.Ru 21:39Гвардиола: «„Манчестер Сити“ очень близок к тому, чтобы сыграть в ЛЧ в следующем сезоне»Sport24.ru 19:45 Гвардиола – о победе над «Бёрнли»: «Мы играли очень хорошо»Евро-футбол.ру 19:15рекламаЕщё по теме«Манчестер Сити» разгромил «Бернли»Гвардиола: Серхио Агуэро получил травму коленаГвардиола заявил, что «Ман Сити» не будет искать замену СанеПеп Гвардиола: «За путевку в ЛЧ борются 6-7 команд. Это как еще один трофей»ГлавноеОвчинников временно сменит Ганчаренко в ЦСКААлександр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса БлэйдсаВ «Краснодаре» объяснили, почему согласились перенести матч с «Динамо»«Манчестер Сити» разгромил «Бернли»Тарасенко вернулся к тренировкам на льду с «Сент-Луисом»Новости