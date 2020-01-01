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Гвардиола: «Сане уйдёт, он отказался продлить контракт»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил тот факт, что Лерой Сане покинет клуб. Действующий контракт вингера рассчитан до конца июня 2021 года.В источнике
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Сане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»

Sport.ru 11:29
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Гвардиола анонсировал уход Сане из «Манчестер Сити»

Metaratings 10:04
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Хосеп Гвардиола: «Сане уйдет из „Ман Сити“ либо по окончании сезона, либо после окончания контракта»

Матч ТВ 09:52
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