Гвардиола: «Сане уйдёт, он отказался продлить контракт»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил тот факт, что Лерой Сане покинет клуб. Действующий контракт вингера рассчитан до конца июня 2021 года.