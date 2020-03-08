Гвардиола — о поражении 0:2 в матче с «МЮ»: «Сити» играл хорошо

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал гостевое поражение в матче с "Манчестер Юнайтед" (0:2). В источнике