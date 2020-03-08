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Гвардиола — о поражении 0:2 в матче с «МЮ»: «Сити» играл хорошо
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал гостевое поражение в матче с "Манчестер Юнайтед" (0:2).В источнике
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Хосеп Гвардьола — о поражении от «МЮ»: «Сити» играл хорошо и показал свою игру»

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«Манчестер Сити» чемпионат закончил

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Пеп Гвардиола: «Мы играли в свой футбол, а „МЮ“ просто ждал наших ошибок»

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