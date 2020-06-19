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Гвардиола анонсировал уход Сане из «Манчестер Сити»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • Нева Спорт
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что полузащитник команды Лерой Сане принял окончательное решение покинуть команду.В источнике
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Гвардиола анонсировал уход Сане из «Манчестер Сити»

Metaratings 10:04
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Гвардиола: Сане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»

РИА Новости 09:57
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Хосеп Гвардиола: «Сане уйдет из „Ман Сити“ либо по окончании сезона, либо после окончания контракта»

Матч ТВ 09:52
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