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Гвардиола прокомментировал разгром «Ливерпуля» в матче АПЛ
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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями после домашней победы над "Ливерпулем" со счётом 4:0 в матче АПЛ.В источнике
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Хосеп Гвардиола: До игры в Манчестере игроки «Ливерпуля» выпили достаточно пива

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«Они выпили много пива, но приехали к нам без него». Гвардьола — о разгроме «Ливерпуля»

Спорт-Экспресс вчера в 23:00
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