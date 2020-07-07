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Гвардиола хочет, чтобы Месси продолжит выступать за «Барселону»
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет, чтобы аргентинский нападающий Лионель Месси продолжит выступать за "Барселону".В источнике
Подробнее о событии
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Гвардьола не хочет, чтобы Месси уходил из «Барселоны»

Спорт-Экспресс 14:39
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Гвардиола не хочет видеть Месси в «Манчестер Сити»

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Гвардиола назвал лучший клуб для Месси

Евро-футбол.ру 11:03
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