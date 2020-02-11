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«Ювентус» хочет заменить Сарри на Гвардиолу
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«Ювентус» попытается переманить главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, чтобы со следующего сезона заменить Маурицио Сарри.В источнике
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Гвардьола может сменить Сарри в «Ювентусе»

Спорт-Экспресс 00:50
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«Ювентус» намерен летом пригласить Гвардиолу на пост главного тренера

Советский спорт 00:30 
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Гвардиола может сменить Сарри в «Ювентусе»

Матч ТВ 00:29
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