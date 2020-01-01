Гвардиола намерен остаться в клубе «Манчестер Сити» до конца контракта

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» 49-летний испанец Хосеп Гвардиола заявил, что хочет продолжить работу с командой до конца действия срока своего контракта, сообщает Sky Sports.