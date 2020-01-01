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Аргументы и ФактыАргументы и Факты
Гвардиола намерен остаться в клубе «Манчестер Сити» до конца контракта
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Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» 49-летний испанец Хосеп Гвардиола заявил, что хочет продолжить работу с командой до конца действия срока своего контракта, сообщает Sky Sports.В источнике
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