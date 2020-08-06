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Гвардиола назвал ключ к победе «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
FootballHD
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал ключ к победе своей команды в нынешнем розыгрыше Лиге чемпионов.В источнике
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