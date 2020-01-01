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Гвардиола: никто не помогал «Манчестер Сити» побеждать все эти сезоны
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Знаю только, насколько усердно мы работали. Горжусь тем, чего нам удалось достичь вместе за эти годы. Никто не помогал нам побеждать все эти сезоны.В источнике
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Гвардиола: никто не помогал нам побеждать все эти сезоны

Футбол России 15:42
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Гвардиола: «Никто не помогал „Манчестер Сити“ побеждать»

Soccer.ru 14:25 
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Гвардиола: «Санкции УЕФА не умаляют достижений „Сити“»

FAPL.ru 14:00
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