Гвардиола: никто не помогал «Манчестер Сити» побеждать все эти сезоны

Знаю только, насколько усердно мы работали. Горжусь тем, чего нам удалось достичь вместе за эти годы. Никто не помогал нам побеждать все эти сезоны.