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Гвардиола отказался критиковать игроков «Манчестер Сити»
Sports.ru
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Главный тренер "Манчестер Сити" отметил, что ему не в чем упрекнуть своих игроков после матча 22-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" (0:2).В источнике
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Гвардиола объяснил, почему запер игроков в раздевалке на 45 минут

FAPL.ru вчера в 16:05
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Гвардиола не стал критиковать игроков «Манчестер Сити» после поражения

Газета.Ru вчера в 15:16
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Гвардиола: «Мы хорошо играли, но проиграли»

Soccer.ru вчера в 15:02 
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