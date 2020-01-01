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Гвардиола ответил Бартомеу: «Мой совет „Барселоне“ – говорите тише»
Sports.ru
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова президента "Барселоны" Хосепа Бартомеу, выразившего поддержку УЕФА после исключения английского клуба из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.В источнике
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Хосеп Гвардиола: Если меня не уволят, я останусь в «Манчестер Сити». Это сто процентов

Советский спорт вчера в 22:40 
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Гвардиола подтвердил, что останется в «Сити»

FAPL.ru вчера в 22:00
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Гвардиола ответил Бартомеу: «Мой совет „Барселоне“ – говорите тише»

Soccer.ru вчера в 21:23 
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