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Гвардиола посоветовал Месси остаться в «Барселоне»
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посоветовал нападающему "Барселоны" Лионелю Месси остаться в каталонском клубе и завершить там карьеру, сообщает Mundo Deportivo.В источнике
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Источник: Гвардиола посоветовал Месси остаться в «Барселоне»

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