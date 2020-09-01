Гвардиола посоветовал Месси остаться в «Барселоне»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посоветовал нападающему "Барселоны" Лионелю Месси остаться в каталонском клубе и завершить там карьеру, сообщает Mundo Deportivo.