НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Гвардиола посоветовал Месси остаться в «Барселоне»
BetOn
  • BetOn
  • FootballHD
  • Live24
  • Pravda.Ru
  • Евро-футбол.ру
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Чемпионат
  • RT на русском
  • Metaratings
  • Матч ТВ
  • ГЛАС.RU
  • Нева Спорт
  • Sportbox.RU
  • ODDS.ru
  • TheUK.one
  • Soccer.ru
  • Новый Век
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посоветовал нападающему "Барселоны" Лионелю Месси остаться в каталонском клубе и завершить там карьеру, сообщает Mundo Deportivo.В источнике
25
Подробнее о событии
alt

В каком случае «Ман Сити» откажется от трансфера Месси?

Все про Спорт ру 07:11
alt

10 главных трансферов лета в Европе. «Ман Сити» больше зарабатывает, чем тратит. Пока…

Чемпионат 09:10
alt

Гвардиола посоветовал Месси остаться в «Барселоне» (Catalunya Ràdio)

Sports.ru 07:29
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости