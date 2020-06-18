Гвардиола призвал извиниться перед темнокожими
В среду вечером прошел матч Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" (3:0). Перед началом встречи игроки обеих команд, а также главный судья Энтони Тэйлор преклонили колени в память о Джордже Флойде — чернокожем жителе США, умершем после грубого задержания полицией.В источнике
С чего всё начиналось
«Мы должны извиниться перед темнокожими людьми за то, как мы обращались с ними в течение последних 400 лет, мне стыдно за это», — приводит слова Гвардиолы журналист The Athletic Сэм Ли в своём «твиттере».
Спорт-Экспресс вчера в 22:33
Sportbox.RU вчера в 22:17