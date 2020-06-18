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Гвардиола призвал извиниться перед темнокожими
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В среду вечером прошел матч Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" (3:0). Перед началом встречи игроки обеих команд, а также главный судья Энтони Тэйлор преклонили колени в память о Джордже Флойде — чернокожем жителе США, умершем после грубого задержания полицией.В источнике
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С чего всё начиналось
«Мы должны извиниться перед темнокожими людьми за то, как мы обращались с ними в течение последних 400 лет, мне стыдно за это», — приводит слова Гвардиолы журналист The Athletic Сэм Ли в своём «твиттере».
Чемпионат вчера в 19:31
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«Белые должны извиниться за то, как обращались с темнокожими в течение 400 лет». Гвардьола призвал бороться с расизмом

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Хосеп Гвардиола: «Мне стыдно за то, как белые относились к черным последние 400 лет»

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Гвардиола: «Мне стыдно за всё то, что белые люди сделали чёрным»

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