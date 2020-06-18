Гвардиола призвал извиниться перед темнокожими

В среду вечером прошел матч Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" (3:0). Перед началом встречи игроки обеих команд, а также главный судья Энтони Тэйлор преклонили колени в память о Джордже Флойде — чернокожем жителе США, умершем после грубого задержания полицией.