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Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения
Soccernews.ru
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения. Об этом сообщает журналист Сэм Ли в Twitter.В источнике
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Гвардиола призвал попросить прощения у чернокожих за 400 лет угнетения

Газета Кемерова 21:57 
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Гвардиола: «Мне стыдно за всё то, что белые люди сделали чёрным»

Soccer.ru 20:01 
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Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения

Газета.Ru 19:59
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