Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения. Об этом сообщает журналист Сэм Ли в Twitter.