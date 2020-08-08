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Гвардиола прокомментировал победу «Ман Сити» над «Реалом»
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Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Реал» проиграл «Манчестер Сити» и вылетел из Лиги чемпионов.В источнике
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Гвардиола и Зидан пообщались на поле после матча «Манчестер Сити» — «Реал» в ЛЧ: видео

Sport24.ru 02:24 
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В Сети появилось видео разговора Гвардиолы и Зидана после матча Лиги чемпионов

Газета.Ru 02:52
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Гвардиола о беседе с Зиданом: «Поздравил с Ла Лигой, спросил о семье. Надеюсь, однажды сможем поужинать и поговорить обо всем»

Sports.ru 01:10
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