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Гвардиола прокомментировал победу «Ман Сити» над «Реалом»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • ua.Tribuna.com
  • ODDS.ru
  • Soccer.ru
Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Реал» проиграл «Манчестер Сити» и вылетел из Лиги чемпионов.В источнике
Подробнее о событии
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Гвардиола назвал лучшего футболиста «Манчестер Сити» в играх с «Реалом»

Газета.Ru вчера в 21:35
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«Манчестер Сити» исключил подписание Бэйла

Матч ТВ вчера в 22:17
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«Манчестер Сити» исключил подписание Бэйла

Sportbox.RU вчера в 22:17
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