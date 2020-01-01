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Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» нацелен выиграть Лигу чемпионов
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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвёл итоги ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом", в котором "горожане" добились победы со счетом 2:1. В первом матче английский клуб одолел соперника с таким же результатом.В источнике
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