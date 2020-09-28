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Гвардиола прокомментировал поражение от «Лестера»
FootballHD
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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарии после поражения от "Лестера" (2:5).В источнике
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