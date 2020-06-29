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Гвардиола рассказал о проблемах «Ман Сити» с мотивацией
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Ньюкаслом» (2:0) в матче ¼ финала Кубка Англии рассказал о проблемах своей команды.В источнике
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Хосеп Гвардиола: победа в Кубке Англии будет лучшей подготовкой к битве с «Реалом» в ЛЧ

Чемпионат 02:57
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Гвардиола рассказал о проблемах «Ман Сити» с мотивацией

Матч ТВ 02:24
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Гвардиола сообщил о проблемах «Ман Сити» с мотивацией в АПЛ после поражения от «Челси»

Sport24.ru 01:50 
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