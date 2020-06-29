Гвардиола рассказал о проблемах «Ман Сити» с мотивацией

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Ньюкаслом» (2:0) в матче ¼ финала Кубка Англии рассказал о проблемах своей команды.