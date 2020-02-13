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Гвардиола рассказал, почему его могут уволить из «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его могут уволить, если команда проиграет мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов.В источнике
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Пеп Гвардиола: «Если не пройдем „Реал“, в „Ман Сити“ скажут: „Мы тебя уволим, мы хотим Лигу чемпионов“»

Sports.ru 03:48
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Гвардиола: «Если „Манчестер Сити“ не пройдет „Реал“, меня могут уволить»

Sport24.ru 02:24 
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Хосеп Гвардиола: Если мы не обыграем «Реал», то руководство клуба может меня уволить

Советский спорт 01:48 
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