Гвардиола рассказал, почему его могут уволить из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его могут уволить, если команда проиграет мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов. В источнике