НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСегодня «Манчестер Сити» встретится с «Арсеналом»Майк Дин рассудит мерсисайдское дербиБернд Лено: «Арсенал» может удивить «Манчестер Сити»Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» упустить чемпионствоГвардиола: «Артета знает абсолютно все о нас»ГлавноеЛипницкая подтвердила слухи о своей беременности«Бавария» восьмой раз подряд стала чемпионом Бундеслиги«Челси» не интересовался РоналдуОвечкин сравнил жизнь в США и России«Барселона» обыграла «Леганес» в матче ПримерыSoccernews.ruГвардиола назвал плотный график матчей проблемой для «Манчестер Сити»FootballHD9FootballHDSports.ruRT на русскомSoccernews.ruCT newsЕвро-футбол.руГазета.RuСпорт день за днемSportbox.RUГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не готова проводить по два матча в неделю.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» не готов к матчам раз в 3-4 дняЧемпионат 11:09Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» не готов играть каждые три-четыре дняСоветский спорт 10:57Пеп Гвардиола: «„Ман Сити“ не готов к матчам раз в 3-4 дня»Sports.ru 10:02рекламаЕщё по темеСегодня «Манчестер Сити» встретится с «Арсеналом»Майк Дин рассудит мерсисайдское дербиБернд Лено: «Арсенал» может удивить «Манчестер Сити»Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» упустить чемпионствоГвардиола: «Артета знает абсолютно все о нас»ГлавноеЛипницкая подтвердила слухи о своей беременности«Бавария» восьмой раз подряд стала чемпионом Бундеслиги«Челси» не интересовался РоналдуОвечкин сравнил жизнь в США и России«Барселона» обыграла «Леганес» в матче ПримерыНовости