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Гвардиола уверен, что МС сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков за нарушение правил FFP будет отменено.В источнике
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Гвардиола уверен, что «Манчестер Сити» сможет сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Sport.ru 02:59
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Гвардиола видел доказательства невиновности «Ман Сити»

Гол.ру 02:53 
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Гвардиола уверен, что МС сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Soccer.ru 02:14 
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