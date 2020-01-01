НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Вашингтон» взял верх над «Виннипег», Овечкин набрал два очка«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионовОвечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»В РФС сообщили, что VAR будет работать на всех играх второго круга РПЛСтали известны все участники плей-офф КХЛ нынешнего сезонаSoccer.ruГвардиола уверен, что МС сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезонеГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков за нарушение правил FFP будет отменено.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Гвардиола уверен, что «Манчестер Сити» сможет сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезонеSport.ru 02:59Гвардиола видел доказательства невиновности «Ман Сити»Гол.ру 02:53 Гвардиола уверен, что МС сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезонеSoccer.ru 02:14 рекламаГлавное«Вашингтон» взял верх над «Виннипег», Овечкин набрал два очка«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионовОвечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»В РФС сообщили, что VAR будет работать на всех играх второго круга РПЛСтали известны все участники плей-офф КХЛ нынешнего сезонаНовости