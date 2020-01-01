Гвардиола уверен, что МС сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков за нарушение правил FFP будет отменено. В источнике