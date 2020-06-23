Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» близок к ЛЧ в следующем сезоне

Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» со счётом: 5:0 в рамках 30-го тура АПЛ. В источнике