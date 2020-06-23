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Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» близок к ЛЧ в следующем сезоне
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sportliga.com
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • LiveSport.ru
  • Евро-футбол.ру
Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» со счётом: 5:0 в рамках 30-го тура АПЛ.В источнике
Подробнее о событии
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Гвардиола: «Сити» близок к тому, чтобы сыграть в ЛЧ в следующем сезоне

Газета.Ru вчера в 21:39
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Гвардьола заявил, что «Манчестер Сити» близок к игре в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Спорт-Экспресс вчера в 20:58
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Гвардиола: «Мы очень близки к тому, чтобы попасть в Лигу чемпионов»

Soccer.ru вчера в 19:58 
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