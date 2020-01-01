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Гюндоган не включил Роналду в тройку лучших игроков мира
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Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган представил собственную версию топ-3 лучших футболистов мира на сегодняшний день.В источнике
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Гюндоган не включил Роналду в рейтинг лучших футболистов мира

NewInform 10:16
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Гюндоган не включил Роналду в тройку лучших игроков мира

Soccernews.ru 08:30
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Гюндоган не включил Роналду в тройку лучших игроков в мире

Чемпионат 08:27
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