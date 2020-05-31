НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Локомотив» попрощался с СеминымСемин наотрез отказался комментировать последний день в «Локомотиве»Сенников: благодаря Семину «Локомотив» завоевал много трофеевСемин назвал причину своего ухода из «Локомотива»Алексей Миранчук: Семин эмоциональный, любил вставить пистоновГлавноеСёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»Бернс победил Вудли в главном поединке турнира UFC в Лас-ВегасеНазваны самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛСанчо получил желтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде«Мерседес» выступает против реверсивной стартовой решётки в Формуле-1Sportbox.RUГжегож Крыховяк: «Все знают, что Семин — очень хороший тренер»Sport24.ru5Sport24.ruSports.ruSportbox.RURT на русскомSoccernews.ruВсе знают, что он очень хороший тренер, он все выиграл с «Локомотивом».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Крыховяк - о Семине: самое главное, что он хороший человекФутбол России 16:21«Все знают, что он очень хороший тренер. И самое важное — хороший человек». Как «Локо» проводил СеминаSport24.ru 16:00 Крыховяк прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»RT на русском 13:35рекламаЕщё по теме«Локомотив» попрощался с СеминымСемин наотрез отказался комментировать последний день в «Локомотиве»Сенников: благодаря Семину «Локомотив» завоевал много трофеевСемин назвал причину своего ухода из «Локомотива»Алексей Миранчук: Семин эмоциональный, любил вставить пистоновГлавноеСёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»Бернс победил Вудли в главном поединке турнира UFC в Лас-ВегасеНазваны самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛСанчо получил желтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде«Мерседес» выступает против реверсивной стартовой решётки в Формуле-1Новости