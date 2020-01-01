HITC призывает «Тоттенхэм» вернуться к варианту с Дзюбой

Британское издание HITC призывает «Тоттенхэм» подисать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Ранее форвард рассказывал об интересе к нему со стороны лондонского клуба.