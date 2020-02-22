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IBU открыл дело в связи с аккредитацией тренера Логинова на ЧМ
Чемпионат
  • РЕН ТВ0:36
  • ТК Звезда0:59
  • Вести.Ru7:27
Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело в связи с подозрением Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, в подделке аккредитации на чемпионате мира в итальянской Антерсельве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IBU.В источнике
С чего всё начиналось
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IBU открыл дело в связи с использованием тренером Касперовичем поддельной аккредитации

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что открыл дело в связи с использованием личным тренером биатлониста Александра Логинова Александром Касперовичем поддельной аккредитации на чемпионате мира в Италии.
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