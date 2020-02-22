IBU открыл дело против тренера Логинова из-за поддельной аккредитации

Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против личного тренера лидера сборной России Александра Логинова Александра Касперовича в связи с использованием им поддельной аккредитации на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IBU.