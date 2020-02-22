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IBU открыл дело против тренера Логинова из-за поддельной аккредитации
Чемпионат
  • Пятый канал0:28
  • ТК Звезда0:59
  • Вести.Ru7:27
  • Комсомольская правда0:07
Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против личного тренера лидера сборной России Александра Логинова Александра Касперовича в связи с использованием им поддельной аккредитации на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IBU.В источнике
С чего всё начиналось
Сообщалось, что помочь с аккредитацией ему могла сборная Украины, но президент ФБУ Владимир Брынзак в комментарии Tribuna.com эту информацию опроверг: "У Касперовича не могли найти нашей аккредитации, потому что у него ее нет".
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