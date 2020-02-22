Глава ФБУ отказался назвать человека, давшего аккредитацию Касперовичу
Глава Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак отказался назвать имя специалиста, чью аккредитацию на чемпионате мира использовал личный тренер Александра Логинова Александр Касперович.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщил глава союза биатлонистов России Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.