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Глава ФБУ отказался назвать человека, давшего аккредитацию Касперовичу
Vesti.ua
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Глава Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак отказался назвать имя специалиста, чью аккредитацию на чемпионате мира использовал личный тренер Александра Логинова Александр Касперович.В источнике
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С чего всё начиналось
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IBU открыл дело в связи с использованием тренером Касперовичем поддельной аккредитации

Как сообщил глава союза биатлонистов России Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.
ТАСС Спорт 06:01
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Хованцев объяснил, почему у Касперовича не было российской аккредитации на ЧМ

Матч ТВ 07:55
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Кто такой Касперович и как тренер Логинова остался без аккредитации на ЧМ

Спорт-Экспресс 09:35
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Драчев заявил, что Логинову не грозит наказание за чужую аккредитацию его тренера на ЧМ

ТАСС Спорт 07:37
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