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IBU открыл дело в связи с аккредитацией тренера Логинова на ЧМ
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Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело в связи с подозрением Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, в подделке аккредитации на чемпионате мира в итальянской Антерсельве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IBU.В источнике
С чего всё начиналось
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IBU открыл дело в связи с использованием тренером Касперовичем поддельной аккредитации

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что открыл дело в связи с использованием личным тренером биатлониста Александра Логинова Александром Касперовичем поддельной аккредитации на чемпионате мира в Италии.
ТАСС Спорт 06:01
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IBU открыл дело в связи с возможной подделкой аккредитации Касперовичем на ЧМ

Sportbox.RU 06:00
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IBU открыл дело в связи с возможной подделкой аккредитации Касперовичем на ЧМ

Матч ТВ 06:00
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Алексей Нуждов: В IBU решили: аккредитация не российская у тренера Логинова, значит что-то замышляют

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