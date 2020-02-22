IBU открыл дело в связи с аккредитацией тренера Логинова на ЧМ

Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело в связи с подозрением Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, в подделке аккредитации на чемпионате мира в итальянской Антерсельве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IBU.