IBU открыл дело в связи с аккредитацией тренера Логинова на ЧМ
Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело в связи с подозрением Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, в подделке аккредитации на чемпионате мира в итальянской Антерсельве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IBU.В источнике
С чего всё начиналось
Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что открыл дело в связи с использованием личным тренером биатлониста Александра Логинова Александром Касперовичем поддельной аккредитации на чемпионате мира в Италии.