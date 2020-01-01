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IFAB рассматривает возможность увеличения числа замен в футболе
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может увеличить число замен в футбольном матче.В источнике
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Международный футбольный совет объяснил, как будет введено правило пяти замен

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Количество замен в матчах могут увеличить в ближайшее время

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