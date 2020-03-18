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Ибрагимович: если вирус не идёт к Златану, Златан идёт к вирусу
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович начал сбор средств для итальянских клиник, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса.В источнике
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🥋«Если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу». Ибрагимович о сборе средств на борьбу с коронавирусом

Sports.ru 14:58
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Златан Ибрагимович начал сбор средств на борьбу с коронавирусом

РИА Новости 12:00
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«Если вирус не идет к Златану, то Златан идет к вирусу». Ибрагимович объявил войну COVID-19

Матч ТВ 11:04
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